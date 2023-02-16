نجيب الدزيري: وليد جلاد سئلوه على الدار والكرهبة متاعو قيمتهم مليار و200 منين جبت الصوارد!؟

وأوضح الدزيري قائلا " سئلوه على الدار والكرهبة قيمتهم مليار و200 قالولوا منين الصوارد، قال بعنا دار ورثة ٱما الحساب ما يقابلش بعضو".يذكر ان قاضي التحقيق قرر الاحتفاظ بوليد جلاد بعد ان تم ايقافه يوم الاربعاء 15 فيفري بناء على تقرير من فرقة الابحاث الاقتصادية وذلك وفق ما صرح به المحامي رضا بالحاج.واشار بالحاج في تدوينة له الي انه وخلافا لما يتم تداوله فإنه لم تصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق وليد جلاد وتم الاحتفاظ به وتمكينه من تقديم مؤيدات حول المواضيع التي تم استجوابه بشأنها.