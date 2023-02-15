عبير موسي: 'التعويم واللّبس المحيط بالايقافات الأخيرة يساهم في خدمة الفساد وتبييض الإخوان'

Publié le Mercredi 15 Février 2023 - 13:52 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ان التعويم واللبس المحيط بالايقافات الاخير لا يخدم الا الفساد والفاسدين ويساهم في صنع بطولات جديدة لهم، وتبييض الاخوان، وفق تعبيرها.


وحذرت موسي ضيفة اذاعة شمس اليوم الاربعاء 15 فيفري 2023، من ان مخالفة الاجراءات القانونية في الايقافات والمحاكمات يساهم في تعويم مكافحة الفساد والتطبيع معه.

واضافت موسي ان القيادي في النهضة نور الدين البحيري معروف بجرائمه في ظل منظومة الترويكا وبصفته قيادي في وحركة الاخوان، وفق تعبيرها، الا ان ايقافه لم يتم على اساس هذه الملفات الحارقة والجرائم التي تمس من امن الدولة، بل ن اجل تصريح اعلامي.
وتابعت موسي انه لا يوجد اي تقدم في هذه الملفات الحارقة من خلال الايقافات الاخيرة، مشيرة الى ان العريض تم تقديمه ككبش فساد، وبالتالي تحول لبطل ومناضل وتم من خلاله تبييض النهضة.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 261701

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 15 Février 2023 à 14h 39m |           
الله واحد الله واحد
عبير موسي وريثة التجمع
صارت تتحدث عن "مخالفة الاجراءات القانونية في الايقافات والمحاكمات "
أين القضايا التي رفعتها في الخارج
اين االتنديدات والتهديدات لماذا انطفأت فجأة



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