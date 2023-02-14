رضا بلحاج: لزهر العكرمي حاليا موقوف ولا صحّة لما يروج حول حجز مسدس بمنزله

أكد محامي الناشط السياسي لزهر العكرمي، المحامي رضا بلحاج، اليوم الثلاثاء 14 فيفري 2023، أن منوبه حاليا موقوف في بوشوشة.وخلال مداخلته في ماتينال اذاعة شمس، أوضح بلحاج أنه في البداية تم تطويق منزل العكرمي وتسليمه استدعاء للحضور اليوم لدى فرقة مقاومة الإرهاب.وتابع أن بعد ذلك اتصل به وقال إن هناك إمكانية لإيقافه الليلة وبعد ذلك انقطع الاتصال به ليتصل به ابنه لاحقا ويعلمه بأنه تم إيقاف والده.ونفى محدث شمس أف أم ما يروج من معطيات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حجز مسدس في منزل العكرمي.وشدد رضا بلحاج على أنه تم إيقاف العكرمي على معنى قانون مكافحة الإرهاب لكن إلى الآن لم يتم إعلامهم رسميا بالتهمة الموجهة له.كما لفت المحامي إلى أن العكرمي تم القبض عليه على خلفية تصريحات إذاعية انتقد فيها رئيس الدولة.