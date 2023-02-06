حسن الزرقوني: مانيش لاهي بعبير موسي وما عندي حتى شي ضدها

حسن الزرقوني: مانيش لاهي بعبير موسي وما عندي حتى شي ضدها

Publié le Lundi 06 Février 2023 - 13:00 قراءة: 0 د, 43 ث
      
نفى الاثنين 6 فيفري، مدير مؤسسة سيقما كونساي أنه يسعى لتوجيه الرأي العام وخدمة اجندات سياسية عبر التلاعب بالارقام في سبر الٱراء مؤكدا ان استطلاعات الرأي تتم وفق منهجية علمية وموضوعية.

وخاطب الزرقوني الاطراف الرافضة لنتائج سبر الاراء على رأسها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قائلا "ماكمش مجبورين تصدقو الارقام ..تحبو تقبلوها اقبلوها ما تحبوش تشوفو رواحكم في المراية ما تشوفوش".

وعلق الزرقوني على اتهامات عبير موسى له قائلا " انا ما عندي حتى شي ضد عبير موسي وما عنديش عركة لا معاها لا مع غيرها وانا مانيش لاهي بيها" معتبرا ان التعامل مع الارقام يجب ان يكون هادئا.
ودعا الزرقوني عبير موسي الي مراجعة نفسها والتساؤل عن سبب عدم مساندة الشباب لها وأيضا عدم مساندة بعض الجهات لها والنظر في مرٱة استطلاع الرأي بكل هدوء.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 261204

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 06 Février 2023 à 13h 53m |           
ياخي شنوّة الفرق بينك وبينها ؟



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