حسن الزرقوني: مانيش لاهي بعبير موسي وما عندي حتى شي ضدها

وخاطب الزرقوني الاطراف الرافضة لنتائج سبر الاراء على رأسها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قائلا "ماكمش مجبورين تصدقو الارقام ..تحبو تقبلوها اقبلوها ما تحبوش تشوفو رواحكم في المراية ما تشوفوش".وعلق الزرقوني على اتهامات عبير موسى له قائلا " انا ما عندي حتى شي ضد عبير موسي وما عنديش عركة لا معاها لا مع غيرها وانا مانيش لاهي بيها" معتبرا ان التعامل مع الارقام يجب ان يكون هادئا.ودعا الزرقوني عبير موسي الي مراجعة نفسها والتساؤل عن سبب عدم مساندة الشباب لها وأيضا عدم مساندة بعض الجهات لها والنظر في مرٱة استطلاع الرأي بكل هدوء.