قال ياسين عزازة المستشار القانوني لوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ان أسلوب الاتهامات والتشويه كذبا وبُهتانا أمر غير معقول ويجب أن يوضع اليه حد وذلك تعليقا على اتهامات من قبل قيادي في حراك 25 جويلية بأن الزاهي يقود مجموعة للاساءة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
واكد أن الوزير سيتوجه للقضاء داعيا النيابة العمومية لتحمّل مسؤوليتها قائلا أن التهم التي وجهها الناطق الرسمي باسم "حراك 25 جويلية " تندرج في اطار حملة تشويه تستهدف وزير الشؤون الاجتماعية انطلقت منذ تعيينه خلال شهر أكتوبر.
واكد ان البداية كانت على شبكات التواصل الاجتماعي وانتقلت الى وسائل الاعلام مشددا على أن أطراف تقف ورائهم لشنّ هذه الحملة.
واكد عزازة وجود منظومة كاملة تمتهن التشويه وتأليف السيناريوهات منذ العشرية السابقة مضيفا " هؤلاء مأجورين ومرتزقة لا علاقة لهم برئيس الجمهورية الذي أكد بنفسه منذ سنة في بيان رسمي أن لا أحد يمثّله ".
وقال ان على القضاء تحمّل المسؤولية بعد عمليات السحل اليومي التي تستهدف الوزير.
أكّد الناطق الرسمي باسم "حراك 25 جويلية" محمود بن مبروك خلال حضوره يوم الخميس ببرنامج "رونديفو9" على قناة التاسعة اتهم وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بالوقوف وراء والي بن عروس الذي اعتبره "ينتمي الى تنسيقيات الشوارع التي تتحيّل باسم مسار 25 جويلية لضرب المسار والعمل ضدّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد...
واكد أن الوزير سيتوجه للقضاء داعيا النيابة العمومية لتحمّل مسؤوليتها قائلا أن التهم التي وجهها الناطق الرسمي باسم "حراك 25 جويلية " تندرج في اطار حملة تشويه تستهدف وزير الشؤون الاجتماعية انطلقت منذ تعيينه خلال شهر أكتوبر.
واكد ان البداية كانت على شبكات التواصل الاجتماعي وانتقلت الى وسائل الاعلام مشددا على أن أطراف تقف ورائهم لشنّ هذه الحملة.
واكد عزازة وجود منظومة كاملة تمتهن التشويه وتأليف السيناريوهات منذ العشرية السابقة مضيفا " هؤلاء مأجورين ومرتزقة لا علاقة لهم برئيس الجمهورية الذي أكد بنفسه منذ سنة في بيان رسمي أن لا أحد يمثّله ".
وقال ان على القضاء تحمّل المسؤولية بعد عمليات السحل اليومي التي تستهدف الوزير.
أكّد الناطق الرسمي باسم "حراك 25 جويلية" محمود بن مبروك خلال حضوره يوم الخميس ببرنامج "رونديفو9" على قناة التاسعة اتهم وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بالوقوف وراء والي بن عروس الذي اعتبره "ينتمي الى تنسيقيات الشوارع التي تتحيّل باسم مسار 25 جويلية لضرب المسار والعمل ضدّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد...
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