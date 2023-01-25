سنية الدهماني لموسي " ماناش باش نصفقولك ونزغرطولك مضمض"

سنية الدهماني لموسي " ماناش باش نصفقولك ونزغرطولك مضمض"

Publié le Mercredi 25 Janvier 2023 - 11:31 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ان جميع السياسيين لديهم مشاكل مع وسائل الإعلام في إشارة الى تهجم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على الإذاعات خلال اعتصامها أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة.
وأضافت الدهماني " عبير موسي لم تخرج عن القاعدة الرئيسية لكل السياسيين في البحث عن من "يطبل ويصفق لهم" مضيفة " نحن كإعلاميين لا نملك الحقيقة ولكننا نرفض ان نكون مؤيدين لطرف سياسي معين".
وتابعت الدهماني موجهة كلامها لعبير موسي " ماناش باش نصفقولك ونزغرطولك مضمض".


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