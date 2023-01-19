لزهر العكرمي: مشروع الصلح الجزائي أضغاث أحلام طلاّبية ليس لها علاقة بواقعنا

Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 - 09:05 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قال الناشط السياسي لزهر العكرمي، إن "دور المنظمات الوطنية كالمستوصف والأسبيرين لا يداوي الأمراض الخطيرة".

وأفاد ضيف ماتينال اذاعة شمس آف آم اليوم الخميس أنه في "حال وجد إنسان مريض لا نلوم المستوصف على إعطائه الأسبيرين".
وأقر العكرمي ان البلاد في حاجة إلى جراحة اليوم دون تبنيج وفي حاجة الى نظام سياسي حقيقي ورجال دولة بعقولهم ليسوا من عالم آخر، وفق تعبيره.

ووصف العكرمي بعض المبادرات التي تسعى المنظمات الوطنية لها "كالحصيات التي ترمى في البركة الراكدة".

و اكد العكرمي أن قيس سعيد هو المشكل ... وأن مشروع الصلح الجزائي أضغاث أحلام طلاّبية ليس لها علاقة بواقعنا ....



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260226



En continu...

Toutes les news...
الخميس 19 جانفي 2023 | 27 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:03 17:32 15:10 12:37 07:30 05:59
Babnet
Babnet12° Babnet % 81 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
12°-714°-711°-611°-511°-6
  • Avoirs en devises
    22477,5

  • (18 jan)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,34166 DT        1$ =3,08828 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 jan)   1451,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   