لزهر العكرمي: مشروع الصلح الجزائي أضغاث أحلام طلاّبية ليس لها علاقة بواقعنا

قال الناشط السياسي لزهر العكرمي، إن "دور المنظمات الوطنية كالمستوصف والأسبيرين لا يداوي الأمراض الخطيرة".وأفاد ضيف ماتينال اذاعة شمس آف آم اليوم الخميس أنه في "حال وجد إنسان مريض لا نلوم المستوصف على إعطائه الأسبيرين".وأقر العكرمي ان البلاد في حاجة إلى جراحة اليوم دون تبنيج وفي حاجة الى نظام سياسي حقيقي ورجال دولة بعقولهم ليسوا من عالم آخر، وفق تعبيره.ووصف العكرمي بعض المبادرات التي تسعى المنظمات الوطنية لها "كالحصيات التي ترمى في البركة الراكدة".و اكد العكرمي أن قيس سعيد هو المشكل ... وأن مشروع الصلح الجزائي أضغاث أحلام طلاّبية ليس لها علاقة بواقعنا ....