نشر الثلاثاء 17 جانفي، الاعلامي نور الدين المباركي مقطع فيديو أفاد من خلاله بأن ليبيا أرسلت 96 شاحنة الي تونس محملة بمساعدات غذائية تشمل أساسا الزيت والسكر والارز.
وكان موقع ليبي أعلن أن حكومة الدبيبة تستعد لإرسال 74 شاحنة أخرى بالساعات القادمة ليكون الإجمالي 170 شاحنة.
يذكر ان الحكومة الليبية سبق لها في شهر نوفمبر الماضي أن وجهت شحنة مساعدات الي تونس تتمثل في 30 طن من المحروقات.
وكان موقع ليبي أعلن أن حكومة الدبيبة تستعد لإرسال 74 شاحنة أخرى بالساعات القادمة ليكون الإجمالي 170 شاحنة.
يذكر ان الحكومة الليبية سبق لها في شهر نوفمبر الماضي أن وجهت شحنة مساعدات الي تونس تتمثل في 30 طن من المحروقات.
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