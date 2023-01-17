الملحق الاعلامي بسفارة ليبيا في تونس: حكومة الدبيبة ترسل قافلة من 96 شاحنة محملة بمواد غذائية أساسية

الملحق الاعلامي بسفارة ليبيا في تونس: حكومة الدبيبة ترسل قافلة من 96 شاحنة محملة بمواد غذائية أساسية

Publié le Mardi 17 Janvier 2023 - 15:17 قراءة: 0 د, 30 ث
      
نشر الثلاثاء 17 جانفي، الاعلامي نور الدين المباركي مقطع فيديو أفاد من خلاله بأن ليبيا أرسلت 96 شاحنة الي تونس محملة بمساعدات غذائية تشمل أساسا الزيت والسكر والارز.

وكان موقع ليبي أعلن أن حكومة الدبيبة تستعد لإرسال 74 شاحنة أخرى بالساعات القادمة ليكون الإجمالي 170 شاحنة.

يذكر ان الحكومة الليبية سبق لها في شهر نوفمبر الماضي أن وجهت شحنة مساعدات الي تونس تتمثل في 30 طن من المحروقات.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 260131

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mardi 17 Janvier 2023 à 15h 40m |           
Un Retour d'ascenseur de la part des Libyens....Nous les Remercions !

Mais Pourquoi en-est-on arrivés là ?

Goldabdo  (Tunisia)  |Mardi 17 Janvier 2023 à 15h 28m |           
ذليتونا الله يتولاكم.



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