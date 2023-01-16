زياد الهاني: مظاهرات 14 جانفي ... كان يوما انتصر فيه الأحرار للديمقراطية

اعتبر زياد الهاني الكرونيكور في برنامج émission impossible مع برهان بسيس على راديو إي أف أم، أن خروج قرابة 5 آلاف متظاهر يوم السبت 14 جانفي، يشكل هزيمة أخرى لرئيس الجمهورية قيس سعيد بعد تلك التي تلقاها خلال الانتخابات التشريعية.وأضاف الهاني أن رمزية الحدث تكمن في أن المتظاهرين تركوا التمتع بالعطلة للتعبير عن مطلب الحرية الذي لا يتجزأ من المطالب الاجتماعية، قائلا إنه كان يوما انتصر فيه الأحرار للديمقراطية.كما اعتبر الهاني أن هذا اليوم أبرز أن قيس سعيد ليس الوحيد الذي يعبر عن الإرادة الشعبية وأكد أن التونسيين ليسوا عبيدا في الدولة وانما مواطنين.