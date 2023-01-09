عماد الدايمي: قضية وليد البلطي المتعلقة بالجوسسة والتٱمر على أمن الدولة أثبتت أن ليلى الطرابلسي مازال لديها نفوذ في تونس

قال الاحد 8 جانفي، رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي ان زوجة الرئيس السابق ليلي الطرابلسي مازال لديها نفوذ في البلاد ومازالت تؤثر في الاحداث عبر مجموعة من المرتزقة في السياسة والاعلام والاعمال وتستعمل اموال المجموعة الوطنية التي سرقتها لخدمة مخططاتها الخبيثة.



وأفاد الدايمي في تدوينة نشرها بصفحته على الفايسبوك أن ذلك اثبتته قضية وليد البلطي او خلية ال 25 المتورطة في الجوسسة والتٱمر على أمن الدولة.





