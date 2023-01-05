العياشي زمال: قانون المالية لـ2023 مرفوض ولا شعبي ولا يتضمّن أي رُؤية اقتصاديّة

اعتبر رئيس حركة عازمون، العياشي زمال، خلال ندوة حول قانون المالية 2023 نظمتها الحركة تحت عنوان تونس الى أين، أن قانون المالية 2023 هو قانون جاف ولا يتضمن أي رؤية اقتصادية .

وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم، وصف الزمال، اليوم الخميس 05 جانفي 2023، قانون المالية لعام 2023، بالقانون اللاشعبي والمرفوض من أغلب الأطراف.



وتابع بأن هذا القانون يتضمن المزيد من الجباية إضافة إلى رفع للدعم غير معلن من قبل الحكومة لكنه واضح من خلال الأرقام المقدمة في الميزانية .

وأشار زمال إلى ضرورة أن تتوفر الشجاعة للقول إن هذا المسار خاطئ و يزيد في غرق تونس لذلك من الضروري التركيز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي من خلال تشريك الكفاءات.

وأبرز أن هذا ثاني قانون مالية يصدر بمرسوم وثاني قانون لرئيس الجمهورية قيس سعيد، بنفس التقديرات الخاطئة التي ستعطي قانون غير قابل للتطبيق ويزيد من تعميق الأزمة للمواطن وللمؤسسة.





