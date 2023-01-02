احمد شفتر يغادر بلاتو قناة التاسعة بعد مشادة مع المولدي القسومي ووليد جلاد

غادر "كبير المفسرين" احمد شفتر بلاتو قناة التاسعة وذلك بعد دخوله في مشادة مع كل من المحلل السياسي المولدي القسومي والنائب السابق وليد جلاد.واتهم المولدي القسومي شفتر بالجهل وعدم القدرة على تعريف المنظومة الحالية ومنوال التنمية للرئيس قيس سعيد وهو ما أكده وليد جلاد.وقد رفض احمد شفتر الاجابة عن الاسئلة وخير الانسحاب قائلا انه يتعرض لمؤامرة.