وليد بن صالح: ميزانية 2023 ضخمة ودون رؤية اقتصادية والدولة أصبحت مُعطّلا للاقتصاد

قال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، وليد بن صالح، خلال استضافته اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022، في ماتينال اذاعة شمس، إن "ميزانية 2023 ضخمة وتضخّميّة ودون رؤية اقتصادية".وأضاف وليد بن صالح، أن هذه الميزانية ستؤثر على المؤسسات مما يدفعها للترفيع في الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم وهو ما يؤثر مباشرة على المقدرة الشرائية للمواطن.وأبرز بن صالح أن حجم الميزانية يمثل 43 بالمائة من الناتج المحلي الخام وشدد على أن ميزانية الدولة ضخمة جدا فالمعايير الدولية تشير إلى أن حجم الميزانية لا يتجاوز 30 بالمائة من الناتج المحلي الخام.كما لفت وليد بن صالح إلى أن الدولة أصبحت مُعطّلا للاقتصاد أكثر منه محركا له.ولاحظ رئيس هيئة الخبراء المحاسبين إلى أن الترفيع في الأداءات سيكون له تأثير على عديد المؤسسات خاصة المؤسسات التي تعاني من القطاع الموازي.