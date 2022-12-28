جامعة النقل: إضراب يومي 25 و26 جانفي برا وبحرا وجوا مازال قائما

أكد كاتب عام الجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل، وجيه الزيدي ، تمسك الجامعة بقرار الإضراب القطاعي برا وجوا وبحرا يومي 25 و 26 جانفي 2023.



وحذّر المتحدث في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام على هامش هيئة ادارية لقطاع النقل تنعقد اليوم الأربعاء بالحمامات برئاسة الامين العام المساعد لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي، من أن الحكومة ماضية في التفويت في المؤسسات العمومية بما فيها مؤسسات النقل.





ووصف الزيدي وضع القطاع بـ"الكارثي" و"المفزع" وهو ما يؤكده تراجع اسطول شركة نقل تونس الى حدود 300 حافلة و 25 عربة مترو فقط بعد ان كان عددها يبلغ 1213 حافلة و174 عربة ميترو سنة 2010، والاقتصار على ناقلتين اثنين فقط للشركة التونسية للملاحة.



وانتقد الزيدي عدم تحرك الحكومة وتفاعلها أمام هذا التدهور، وهو ما يعكس نيته الذهاب نحو التفويت في القطاع العمومي ورفع الدعم بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق تعبيره.

وتابع الزيدي ان الهيئة الادارية المنعقدة اليوم ستنظر في القانون عدد 8 لسنة 1989، ومساهمة الدولة في المؤسسات العمومية والاتفاقيات الممضاة وغير المفعلة من طرف الحكومة وغيرها من الملفات.



