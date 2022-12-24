الاتفاق خلال مجلس وزاري على الشروع في ترحيل المهاجرين غير النظاميين المقيمين بالمركب الشبابي بالمرسى

خصص مجلس وزاري مضيق انعقد الجمعة باشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان للنظر في وضعية المهاجرين غير النظاميين المقيمين بالمركب الشبابي بالمرسى.



وافاد بلاغ لرئاسة الحكومة انه تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على ضرورة الشروع في ترحيل هؤلاء المهاجرين نظرًا لوضعيتهم غير القانونية على ان تبدأ الاجراءات في أقرب وقت.



وعرض وزير الشباب و الرياضة كمال دقيش في مستهل الاجتماع بسطة حول "عدد المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمركب الشبابي بالمرسى منذ اكثر من خمس سنوات بصفة غير قانونية مما تسبب في تعطيل نسق عمل المركب بسبب رفضهم التام مغادرة المكان"، وفق نص البلاغ.

















