رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك: 'عائلة من 4 أفراد تحتاج شهريا 3000 دينار على الأقل'

Publié le Jeudi 15 Decembre 2022 - 10:44 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمّار ضيّة، ان كلفة العيش في تونس بالنسبة لعائلة تتكون من 4 افراد، تحتاج مداخيلا بـ3000 دينار شهريا على اقل تقدير.

واضاف ضية، في تدخل هاتفي لماتينال اذاعة شمس اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، ان التونسيين يعيشون حالة من الخوف في علاقة برفع الدعم، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية في ذلك.

واكد ضية غياب اي خطوة لتخفيف العبء على الطبقات الاجتماعية الضعيفة، من خلال اصدار اجراءات مصاحبة لقرار رفع الدعم.

واكد ضية استعداد المنظمة لتقديم مقترحات تضمن توجيه الدعم الى مستحقيه، دون الحاق الضرر بالفئات الاجتماعية الهشة.


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