وزيرة العدل تستقبل القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس


Publié le Lundi 05 Decembre 2022 - 18:32 قراءة: 0 د, 30 ث
      
استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال بعد ظهر اليوم بمقر الوزراة، القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانسيشي Natasha Franceshi ، وقد مثّل اللّقاء مناسبة لاستعراض تقدم تنفيذ مختلف مشاريع التعاون القائمة بين البلدين في المجالين القانوني و القضائي، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة دعم وتعزيز سبل التعاون والعمل المشترك في شتى المسائل ذات العلاقة بتطوير كل من المنظومة القضائية والسجنية .


و اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي التونسي الأمريكي و مزيد تطوير الشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات ذات الصلة بالمنظومة القضائية و السجنية و الإصلاحية في إطار المخطط الاستراتيجي للوزارة 2023 – 2025.

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