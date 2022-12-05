وزيرة العدل تستقبل القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس

استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال بعد ظهر اليوم بمقر الوزراة، القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانسيشي Natasha Franceshi ، وقد مثّل اللّقاء مناسبة لاستعراض تقدم تنفيذ مختلف مشاريع التعاون القائمة بين البلدين في المجالين القانوني و القضائي، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة دعم وتعزيز سبل التعاون والعمل المشترك في شتى المسائل ذات العلاقة بتطوير كل من المنظومة القضائية والسجنية .







و اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي التونسي الأمريكي و مزيد تطوير الشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات ذات الصلة بالمنظومة القضائية و السجنية و الإصلاحية في إطار المخطط الاستراتيجي للوزارة 2023 – 2025.



