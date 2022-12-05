سنية الدهماني: الرئيس كلما تزايدت الصغوظ يتهم الآخرين بسرقة خزائن الدولة... ويجمع الوزراء لتحمليهم الفشل

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج اذاعة " الديوان اف ام " ان الرئيس دائما ما يحمل الآخرين مسؤولية سرقة خزائن الدولة.

وأضافت " فلنفترض ذلك .... فهو المسؤول عن محاسبتهم عن طريق القضاء والعمل على تعبئة خزائن الدولة".





وقالت سنية الدهماني " الرئيس سعيد عند تزايد الانتقادات يجتمع ببعض الوزراء لتحميلهم مسؤولية تدهور الاوضاع".



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يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد،



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يذكر أنه سبق للرئيس قيس سعيد ان هاجم المعارضة وخاصة جبهة الخلاص في عديد المناسبات











وقالت سنية الدهماني " الرئيس سعيد عند تزايد الانتقادات يجتمع ببعض الوزراء لتحميلهم مسؤولية تدهور الاوضاع".يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، جدد لدى لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، مساء الجمعة الماضي ، بقصر قرطاج، مهاجمة المعارضة قائلا "ان اي اختيار يجب ان يكون له بعد اجتماعي يتنزل في اطار مطالب الشعب التونسي خاصة بعد ان تم افراغ خزائن الدولة من قبل الذين يدّعون اليوم انهم يريدون الخلاص والشعب التونسي هو الذي يريد الخلاص منهم"يذكر أنه سبق للرئيس قيس سعيد ان هاجم المعارضة وخاصة جبهة الخلاص في عديد المناسبات اخرها بمناسبة عيد الشجرة حيث اتهم المعارضة بالمتاجرة في المخدرات