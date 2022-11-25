طبرقة عاصمة القولف العربي

تحتضن مدينة طبرقة البطولة العربية للقولف للرجال خلال الفترة المتراوحة بين 29 نوفمبر و 4 ديسمبر 2022. وتستضيف تونس هذه التظاهرة العربية للمرة الرابعة منذ 2010.





..



.

.. ...

وبعد ملاعب قولف "سيتروس" بالحمامات والقنطاوي بحمام سوسة و "ريزيدونس" بقمرت تم الاختيار على ملعب "لاسيقال" بمدينة طبرقة الذي سيستضيف النسخة الواحدة والأربعين وذلك في إطار مزيد التعريف بملاعب القولف ببلادنا وبالمخزون الطبيعي والمناطق السياحية المتميزة.وستجري هذه البطولة بمشاركة منتخبات 13 دولة هي السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق وليبيا ولبنان وفلسطين ومصر والصومال وتونس البلد المنظم.وضبطت اللجنة الفنية قائمة اللاعبين الذين سيدافعون علن الألوان التونسية في هذه الدورة وتضم القائمة الرباعي الذي كان حقق نتائج متميزة في الدورات والبطولات التي شارك فيها المنتخب التونسي في الفترة الأخيرة وآخرها البطولة الإفريقية للأمم بالقاهرة والتي تحصل في أعقابها المنتخب التونسي على المرتبة الرابعة وتضم ثنائي الخبرة الياس البرهومي قائد الفريق ورابح البدوي والثنائي الصاعد بهاء بولكمين وعزيز الدردوري المتوج بلقب البطولة العربية للأواسط التي احتضنتها الحمامات خلال شهر سبتمبر المنقضي.ويشرف على تأطير المنتخب التونسي المدرب حاتم ناصر والمعد الذهني مراد الجربي بالإضافة الى نوفل شوشان المدير الفني الوطني ورئيس الوفد التونسي في البطولة.وستقام مراسم حفل افتتاح البطولة يوم الثلاثاء 29 نوفمبر انطلاقا من الساعة الثانية والنصف. وسيخصص اليوم الموالي للحصص التدريبية للمنتخبات المشاركة قصد التعرف على الملعب والتأقلم مع خصوصياته، ثم تعطى ضربة بداية المنافسات يوم الخميس 1 ديسمبر لتستمر على امتداد أربعة أيام وإلى غاية يوم الأحد موعد حفل توزيع الجوائز والاختتام.وعلى هامش البطولة العربية للرجال الثانية التي يقيمها المكتب التنفيذي للاتحاد العربي منذ تجديده في ديسمبر 2021، سيعقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري يوم الجمعة 2 ديسمبر لتقييم نشاط الاتحاد خلال السنة الماضية وإعداد برنامج أنشطته خلال الفترة المقبلة، ويلي هذا الاجتماع اجتماع الجمعية العمومية بحضور نواب كافة الدول العربية لاستعراض روزنامة الأنشطة والبطولات القادمة ولمناقشة على مشروع النظام الأساسي الذي ينتظر تعديله.