قطر 2022 : لاعب المنتخب السعودي، ياسر الشهراني يكشف وضعه الصحي

وكالات - طمأن لاعب المنتخب السعودي، ياسر الشهراني، جمهوره على وضعه الصحي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها برأسه، خلال الفوز التاريخي لمنتخب بلاده على الأرجنتين 2-1 الثلاثاء، في باكورة مبارياته ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم.
وقال الشهراني في مقطع فيديو: "أحببت أن أطمئنكم بأن أموري جيدة، دعواتكم لي، وجمهور المنتخب السعودي يستحق الفوز".
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وكشف الحساب الرسمي لمنتخب السعودية على "تويتر"، عن تطورات حالة نجم "الأخضر" ياسر الشهراني، بعد إصابته خلال مباراة الأرجنتين في كأس العالم، الثلاثاء.
وكان المنتخب السعودي حقق مفاجأة مدوية، بالفوز 2-1 على الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي، في مستهل مباريات الفريقين في مونديال 2022 بقطر.
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