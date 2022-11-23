قطر 2022 : لاعب المنتخب السعودي، ياسر الشهراني يكشف وضعه الصحي

وكالات - طمأن لاعب المنتخب السعودي، ياسر الشهراني، جمهوره على وضعه الصحي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها برأسه، خلال الفوز التاريخي لمنتخب بلاده على الأرجنتين 2-1 الثلاثاء، في باكورة مبارياته ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم.







وقال الشهراني في مقطع فيديو: "أحببت أن أطمئنكم بأن أموري جيدة، دعواتكم لي، وجمهور المنتخب السعودي يستحق الفوز".



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وكشف الحساب الرسمي لمنتخب السعودية على "تويتر"، عن تطورات حالة نجم "الأخضر" ياسر الشهراني، بعد إصابته خلال مباراة الأرجنتين في كأس العالم، الثلاثاء.



وكان المنتخب السعودي حقق مفاجأة مدوية، بالفوز 2-1 على الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي، في مستهل مباريات الفريقين في مونديال 2022 بقطر.

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وقال الشهراني في مقطع فيديو: "أحببت أن أطمئنكم بأن أموري جيدة، دعواتكم لي، وجمهور المنتخب السعودي يستحق الفوز".وكشف الحساب الرسمي لمنتخب السعودية على "تويتر"، عن تطورات حالة نجم "الأخضر" ياسر الشهراني، بعد إصابته خلال مباراة الأرجنتين في كأس العالم، الثلاثاء.وكان المنتخب السعودي حقق مفاجأة مدوية، بالفوز 2-1 على الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي، في مستهل مباريات الفريقين في مونديال 2022 بقطر.