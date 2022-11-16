توضيح والي صفاقس بخصوص مُطالبته بغلق الفايسبوك

أصدر والي صفاقس، فاخر الفخفاخ، مساء اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، توضيحا على حسابه الخاص على فايسبوك، بخصوص مطالبته بإغلاق موقع الفايسبوك.





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وأضاف فاخر الفخفاخ أنه يقصد بذالك أصحاب الصفحات التي لا تحترم مواثيق التواصل والصداقة الافتراضية واللذين يبثون الفوضى والأكاذيب ويرددون الإشاعات المغرضة وفق تعبيره.وقال الوالي "تهاطلت عليا المكالمات الهاتفية عن مدى صحة ما قلته حول طلب غلق الفيسبوك خلال النقل المباشر للجنة الكوارث الجهوية اللتي انعقدت بالولاية مساء اليوم.لذلك أريد أن أبين أني أقصد بذالك أصحاب الصفحات اللتي لا تحترم مواثيق التواصل والصداقة الافتراضية واللذين يبثون الفوضى والأكاذيب ويرددون الإشاعات المغرضة".يذكر أن والي صفاقس فاخر الفخفاخ أشرف الاربعاء 16 نوفمبر، على اجتماع لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة وذلك على اثر اندلاع حريق بمصب النفايات بطريق الميناء وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة في الغرض.واكد والي الجهة ان اندلاع الحريق كان بفعل فاعل مشيرا الي وجود أطراف وصفهم بكلاب السوق تسعى الي "تبريك" الدولة وفق تعبيره من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر نشر الاشاعات وخص بالذكر موقع الفايسبوك.ودعا والي صفاقس رئيس الجمهورية قيس سعيد الي قطع الفايسبوك قائلا "كمشة كلاب سوق شادين الفايسبوك ونتمنى رئيس الجمهورية يسمعنى ويتقص الفايسبوك".