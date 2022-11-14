والي بنزرت يوجّه دعوة لرئيس بلدية بنزرت لمساءلته والاخير يرفض ويؤكد ان هذه الخطوة سابقة خطيرة

نشرت الاثنين 14 نوفمبر، الصفحة الرسمية لبلدية بنزرت فيديو لرئيس البلدية تحدث فيها عن مراسلة من والي الجهة تتمثل في استدعاء رئيس البلدية لحضور جلسة مساءلة بمقر الولاية بخصوص ما اعتبرها الوالي اخلالات من طرف البلدية خلال الاستعدادات للاحتفال بذكرى عيد الجلاء.





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ورفض رئيس بلدية بنزرت استدعاء الوالي واعتبر هذا الاجراء سابقة خطيرة تتعارض مع مبدأ استقلالية البلديات عن السلطة التنفيذية وفق مراسلة وجهها الي الوالي أكد من خلالها ان الوالي وطبق مجلة الجماعات المحلية غير مختص بتوجيه استدعاءات مماثلة لرؤساء البلديات.يذكر ان موضوع مراسلة الوالي تعود الي ما قبل 15 اكتوبر الماضي حيث قال رئيس بلدية بنزرت انه استجاب الي دعوة اهالي الجهة بعدم تزيين مداخل المدينة حتى يعاين رئيس الجمهورية الوضعية الحقيقية بالجهة خلال زيارته بمناسبة عيد الجلاء وهو ما رفضه والي بنزرت واعتبره اخلالا من البلدية بواجباتها.