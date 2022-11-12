ريم الرياحي: وسخولي شرفي طيلة 3 اشهر وطالبت بتحليل مخدرات وطبيب شرعي

تحدثت الممثلة ريم الرياحي لاول مرة عن حادثة طلاقها وقضية الخيانة حيث استضافها الاعلامي الهادي زعيم في برنامج " فكرة سامي الفهري".

وقالت ريم الرياحي " أنها رفضت الحديث عن الموضوع طيلة ثلاث اشهر مشيرة بأن عرضها " اتسخ" بشائعات غير صحيحة".





وتابعت " لم أستطع الخروج من منزلي وإرسال اولادي للمدرسة ولم انزل دمعة وطالبت بتحليل مخدرات وفحص طبيب شرعي".

ونفت الرياحي ان يكون طلاقها بسبب الخيانة وإنما لخلافات أخرى.

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وتابعت " لم أستطع الخروج من منزلي وإرسال اولادي للمدرسة ولم انزل دمعة وطالبت بتحليل مخدرات وفحص طبيب شرعي".ونفت الرياحي ان يكون طلاقها بسبب الخيانة وإنما لخلافات أخرى.