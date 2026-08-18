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وزارة الشباب والرياضة تبحث إرساء شراكة مع الشركة الأهلية "روسبينا" بالمنستير

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Bookmark article    Publié le Mardi 18 Août 2026 - 21:10 قراءة: 0 د, 53 ث
      
بحث وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، مع ممثلي الشركة الأهلية "روسبينا" للتربية والرياضة والترفيه بولاية المنستير سبل تسوية الإشكاليات العقارية والإجراءات القانونية العالقة، بما يتيح للشركة استكمال شروط انطلاق نشاطها وإرساء شراكة مع الوزارة.

وجاء ذلك خلال جلسة عمل انتظمت اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الشباب والرياضة، بإشراف الوزير وبحضور عدد من الإطارات العليا بالوزارة، تتقدمهم رئيسة الديوان نرجس باللطيفة، وممثلي الشركة، وهم رئيسة مجلس الإدارة ناجية بوشارب والعضوان أحمد غديرة وأسامة حويج، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.


وتناولت الجلسة الإشكاليات المتعلقة بالعقار وسبل تسويتها، إلى جانب بعض الجوانب والإجراءات القانونية المرتبطة بانطلاق نشاط الشركة. كما بحث المشاركون آليات إرساء شراكة بين وزارة الشباب والرياضة والشركة الأهلية الجهوية "روسبينا"، مع التأكيد على ضرورة تسريع واستكمال الإجراءات الإدارية والتشريعية اللازمة لبدء نشاطها.


وأعرب الوزير والإطارات الحاضرون عن دعمهم وتشجيعهم لمشروع الشركة، مع التأكيد على متابعة الإشكاليات العقارية العالقة والعمل على إيجاد حلول بديلة إلى حين استكمال الإجراءات وانطلاق النشاط الفعلي.

وعبّر ممثلو الشركة عن تقديرهم لمساعي وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى تذليل العراقيل والصعوبات، ومواصلة متابعة الملف ومساندة الشركة في مسارها نحو الانطلاق الفعلي.
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