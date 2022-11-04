المجلس الجناحي يصدر قراره بخصوص سيف الدين مخلوف وعبد الفتاح مورو


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 19:21 قراءة: 0 د, 13 ث
      
حكمت اليوم الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد النظر فيما عرف بملف قضية مخالفة تحجير الاشهار السياسي خلال الانتخابات بتخطئة سيف الدين مخلوف بمبلغ 30 ألف دينار ،كما قضت ايضا بتخطئة عبدالفتاح مورو بمبلغ 5 آلاف دينار من اجل تهمة مخالفة تحجير الاشهار السياسي.


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