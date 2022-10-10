عماد الحمامي: الغنوشي حالة مرضية انتهى سياسيا وحركة النهضة أيضا انتهت سياسيا لانها عجزت عن التخلّص من هذا الرجل


Publié le Lundi 10 Octobre 2022 - 15:49 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قال الاثنين 10 اكتوبر، القيادي السابق بحركة النهضة عماد الحمامي ان زعيم الحركة راشد الغنوشي حالة مرضية انتهى سياسيا، مضيفا بأن حركة النهضة اناهت سياسيا لعجزها عن التخلص من هذا الرجل.
واعتبر الحمامي ان تصريحات الغنوشي الاخيرة للجزيرة خطير جدا وتتضمن اتهاما للمؤسستين العسكرية والامنية بأن ولاءها لقيس سعيد وليس تونس.

كما اعتبر الحمامي ان تصريحات الغنوشي تتضمن دعوة للتقاتل حسب تقديره مضيفا الي ان الدعوة للتحشيد والخروج ضد النظام الحالي قد تكون مٱلاتها خطيرة.

الفيديو: الدقيقة 17


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