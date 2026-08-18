التطورات الإقليمية والدولية واستعدادات الدبلوماسية التونسية محاور لقاءات لوزير الخارجية مع رؤساء البعثات الديبلوماسية

أشرف وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي وعلى مدى أسبوع، على سلسلة من اللقاءات جمعته، حضوريا وعن طريق تقنية التواصل عن بعد، مع رؤساء البعثات الدبلوماسية التونسية المعتمدين لدى الدول الشقيقة والصديقة العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية والأمريكية.ووفق بلاغ للوزارة نشرته مساء اليوم الثلاثاء، تداولت هذه اللقاءات بالخصوص في مختلف التطورات الإقليمية والدولية وضرورة استعداد الدبلوماسية التونسية لمواكبتها والتعامل مع التحديات التي تطرحها والحفاظ على مصالح تونس والدفاع عنها ومواصلة رعاية شؤون الجالية التونسية بالخارج ومزيد الإحاطة بأفرادها.وتمّ خلال اللقاءات التداول في الاستحقاقات الثنائية المرتقبة مع هذه الدول وما تتطلّبه من استعدادات حثيثة لانجاحها بالاعتماد على آليات جديدة تستند إلى طبيعة العلاقات المتميّزة وعراقتها مع مختلف الدول على المستوى الثنائي، وأهمية توظيف الأطر متعدّدة الأطراف على الأصعدة الإقليمية والدولية خدمة للمصالح المشتركة وتعزيزا للحضور التونسي في المحافل الإقليمية والدولية.