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سعر النفط يواصل صعوده مع تلاشي آمال وقف الحرب الأمريكية ضد إيران

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Bookmark article    Publié le Mardi 18 Août 2026 - 20:52 قراءة: 1 د, 22 ث
      
ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 1% الثلاثاء، بعدما بددت الحرب الأمريكية ضد إيران الآمال في تمديد وقف إطلاق النار، وأبقت المخاوف بشأن إمدادات الطاقة ومستقبل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مهيمنة على الأسواق.

وبحلول الساعة 17:39 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 1.12% مقارنة بسعر الإغلاق السابق، لتصل إلى 91.88 دولاراً للبرميل، بعدما لامست في وقت سابق مستوى 92 دولاراً للمرة الأولى منذ 24 جويلية، وفق بيانات التداول.


كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 1.37% إلى 84.89 دولاراً للبرميل، بعدما تجاوزت في وقت سابق مستوى 85 دولاراً للمرة الأولى منذ 31 جويلية.


وتأتي مكاسب النفط في ظل استمرار المخاوف بشأن إمدادات الخام العالمية، مع بقاء مستقبل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، موضع عدم يقين، بالتزامن مع تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب.

ويُنظر إلى أي اضطراب طويل الأمد في حركة الملاحة عبر المضيق باعتباره تهديداً كبيراً لإمدادات الطاقة العالمية، نظراً إلى مرور كميات ضخمة من النفط والغاز عبره.

وزادت المخاوف بعد تأكيد مسؤولين إيرانيين استمرار إغلاق المضيق إلى حين التزام واشنطن ببنود التفاهم المؤقت، في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق انتهى، مؤكداً عدم وجود مفاوضات أو محادثات جارية أو مجدولة مع إيران.

وقال ترامب إن الحصار البحري على إيران لا يزال سارياً، ما أبقى احتمالات عودة حركة ناقلات النفط بصورة طبيعية رهناً بالتطورات السياسية والأمنية.

من جانبه، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران.

ويرى محللون أن استمرار تعطل الملاحة أو الإمدادات عبر المضيق قد يدعم ارتفاع أسعار الخام خلال الربع الأخير من العام وحتى عام 2027.
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