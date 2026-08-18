سعر النفط يواصل صعوده مع تلاشي آمال وقف الحرب الأمريكية ضد إيران

ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر منالثلاثاء، بعدما بددت الحرب الأمريكية ضد إيران الآمال في تمديد وقف إطلاق النار، وأبقت المخاوف بشأن إمدادات الطاقة ومستقبل حركة الملاحة عبرمهيمنة على الأسواق.وبحلول الساعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبةمقارنة بسعر الإغلاق السابق، لتصل إلى، بعدما لامست في وقت سابق مستوى 92 دولاراً للمرة الأولى منذ 24 جويلية، وفق بيانات التداول.كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبةإلى، بعدما تجاوزت في وقت سابق مستوى 85 دولاراً للمرة الأولى منذ 31 جويلية.وتأتي مكاسب النفط في ظل استمرار المخاوف بشأن، مع بقاء مستقبل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، موضع عدم يقين، بالتزامن مع تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب.ويُنظر إلى أي اضطراب طويل الأمد في حركة الملاحة عبر المضيق باعتباره، نظراً إلى مرور كميات ضخمة من النفط والغاز عبره.وزادت المخاوف بعد تأكيد مسؤولين إيرانيين استمرار إغلاق المضيق إلى حين التزام واشنطن ببنود التفاهم المؤقت، في حين أعلن الرئيس الأمريكيأن الاتفاق انتهى، مؤكداً عدم وجود مفاوضات أو محادثات جارية أو مجدولة مع إيران.وقال ترامب إن، ما أبقى احتمالات عودة حركة ناقلات النفط بصورة طبيعية رهناً بالتطورات السياسية والأمنية.من جانبه، أكد كبير المفاوضين الإيرانيينأن مضيق هرمز سيظل مغلقاً حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران.ويرى محللون أن استمرار تعطل الملاحة أو الإمدادات عبر المضيق قد يدعم