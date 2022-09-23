مبروك كورشيد: البرلمان القادم لا يحك لا يصك

قال الوزير السابق مبروك كورشيد في مداخلته على قناة التاسعة ان البرلمان المقبل " لا يحك ولا يصك" مضيفا " لم نقرر بعد في الحزب إمكانية المقاطعة لكن في النهاية المشاركة كعدمها".

وأضاف مبروك كورشيد " البرلمان المقبل لن يراقب عمل الحكومة بل سيضع فقط القوانين متابعا " رئيس الجمهورية "عمل ضرة" للبرلمان بإنشاء مجلس الأقاليم والجهات".



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وتابع مبروك كورشيد " لا اعتقدا أن الوضع السياسي الحالي مفتوح لممارسة الديمقراطية".وتنطلق يوم الاحد القادم 25 سبتمبر الجاري على الساعة صفر الفترة الانتخابية التشريعية، وذلك وفق ما جاء في القرار عدد 23 المتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022، والصادرعن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء الاربعاء.وتنطبق الرزنامة موضوع القرار الوارد في 13 فصلا، على انتخاب اعضاء مجلس نواب الشعب يوم 17 ديسمبر القادم، على ان تتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء آجال الطعون يوم الخميس 19 جانفي 2023.ويفتح باب ايداع الترشحات لانتخابات اعضاء مجلس نواب الشعب يوم 17 اكتوبر ويغلق يوم 24 اكتوبر ويبت مجلس الهيئة في الترشحات في عضوية مجلس النواب في اجل اقصاه يوم 31 اكتوبر ، ويتم تعليق قائمة المترشحين لعضوية مجلس النواب بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الاكتروني في اجل اقصاه يوم 1 نوفمبر، على ان تتولى الهيئة اعلام المشاركين فرديا بقرارتها في نفس اليوم.ويتم قبول مطالب انسحاب المترشحين لانتخابات اعضاء مجلس النواب في اجل اقصاه يوم 9 نوفمبر، وتتولى الهيئة الاعلان عن قائمات المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في اجل لا يتجاوز يوم 21 نوفمبر.وتجري حملة انتخابات اعضاء مجلس النواب بالداخل خلال الفترة الممتدة بين 25 نوفمبر و15 ديسمبر، وتكون فترة الصمت الانتخابي يوم 16 ديسمبر على الساعة صفر الى حد غلق اخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية، في حين تدور حملة الانتخابات بالخارج بين 25 نوفمبر و13 ديسمبر، وتوافق فترة الصمت يوم 14 ديسمبر.ويجري الاقتراع لانتخابات اعضاء مجلس نواب الشعب بالداخل يوم 17 ديسمبر وبالخارج ايام 15 و16 و17 ديسمبر، على ان يتم الاعلان عن النتائج الاولية لهذه الانتخابات في اجل اقصاه يوم 20 ديسمبر.تتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء آجال الطعون يوم الخميس 19 جانفي 2023.