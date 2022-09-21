ملف التسفير... الأبقاء على الغنوشي بحالة سراح

اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الأرهاب بالعاصمة،لاعوان الوحدة الوطنية لمكافحة الأرهاب ببوشوشة فجر اليوم وبعد استنطاق الغنوشي لاكثر من 12 ساعة الابقاء عليه بحالة سراح فيما عرف بملف التسفير.





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وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أذنت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمّة تحقيقات، في علاقة بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر، وهو ملف محل شكاية تقدمت بها في ديسمبر 2021 النائبة السابقة فاطمة المسدي الى القضاء .