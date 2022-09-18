بعد تصريحاته الإذاعية.. الاحتفاظ بمحمد الهنتاتي


Publié le Dimanche 18 Septembre 2022 - 11:58 قراءة: 0 د, 22 ث
      
علمت موزاييك أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ ب"الشيخ" محمد الهنتاتي من أجل تهم تعلّقت بالاساءة الى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي والقذف العلني.


وجاء قرار تعهيد الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالبحث مع الهنتاتي والاحتفاظ به باذن قضائي، على خلفية تصريحات اعلامية أدلى بها لإذاعة خاصة بخصوص علاقته برئيس الجمهورية وتوجيه انتقادات الى وزير الداخلية وبعض أعضاء الحكومة.

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