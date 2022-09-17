الترفيع في أسعار المحروقات بداية من منتصف الليل

أكــــد مساء اليوم السبت مدير عام المحروقات رشيد بن دالي في تصريح لاذاعة شمس أف أم بانه سيتم بداية من منتصف الليل الترفيع في أسعار المحروقات .







وسيكون سعر البنزين الخالي من الرصاص ” الممتاز “بــ 2730 مليما للتر (أي بزيادة قدرها 130 مليما للتر)



2-البنزين الخالي من الرصاص “الرفيع” : 2400 مليم للتر (أي بزيادة قدرها 70 مليما للتر)

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3- الغازوال بدون كبريت “الممتاز”: 2425 مليما للتر (أي بزيادة قدرها 115 مليما للتر)



الغازوال بدون كبريت: 2080 مليما للتر



الغازوال العادي : 1860 مليما للتر



4- بترول الانارة المعد للاستهلاك المنزلي: 950 مليما للتر



5 الزيادة في اسعار قوارير الغاز المسال :



سيكون سعر القارورة ذات حمولة 13كلغ 8800 مليم وذات 6 كلغ 4060 مليما وذات 5 كلغ 3385 مليما وذات 3 كلغرامات 2030 مليما .



سيكون سعر القارورة ذات حمولة 13كلغ 8800 مليم وذات 6 كلغ 4060 مليما وذات 5 كلغ 3385 مليما وذات 3 كلغرامات 2030 مليما .