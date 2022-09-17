الترفيع في أسعار المحروقات بداية من منتصف الليل


Publié le Samedi 17 Septembre 2022 - 21:53 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أكــــد مساء اليوم السبت مدير عام المحروقات رشيد بن دالي في تصريح لاذاعة شمس أف أم بانه سيتم بداية من منتصف الليل الترفيع في أسعار المحروقات .


وسيكون سعر البنزين الخالي من الرصاص ” الممتاز “بــ 2730 مليما للتر (أي بزيادة قدرها 130 مليما للتر)

2-البنزين الخالي من الرصاص “الرفيع” : 2400 مليم للتر (أي بزيادة قدرها 70 مليما للتر)
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3- الغازوال بدون كبريت “الممتاز”: 2425 مليما للتر (أي بزيادة قدرها 115 مليما للتر)

الغازوال بدون كبريت: 2080 مليما للتر

الغازوال العادي : 1860 مليما للتر

4- بترول الانارة المعد للاستهلاك المنزلي: 950 مليما للتر

5 الزيادة في اسعار قوارير الغاز المسال :

سيكون سعر القارورة ذات حمولة 13كلغ 8800 مليم وذات 6 كلغ 4060 مليما وذات 5 كلغ 3385 مليما وذات 3 كلغرامات 2030 مليما .

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