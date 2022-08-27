المنصف المرزوقي يعلّق على الأزمة الدبلوماسية بين تونس والمغرب ويتوجّه برسالة للعثماني

اعتبر الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في تدوينة على فيسبوك اليوم أنه باستقبال قيس سعيّد (الذي وصفه بالرئيس المنقلب) لرئيس الصحراء الغربية،البوليساريو، فإن هذا الاستقبال اعتراف علني وواضح وصريح بالدولة الصحراوية.





وكتب "منذ انطلاق ازمة الصحراء الغربية والموقف التونسي، أيا كان الرئيس، ثابت لا يتغير: السعي للمصالحة بين الشقيقين المتخاصمين وليس الوقوف مع هذا ضد ذاك"، معلقا بالقول "خرج المنقلب عن هذا العرف .."، مضيفا: " "بهذا الاستقبال الرسمي من رئيس دولة يكون المنقلب قد وضع تونس في صف خيار واضح".وتابع المرزوقي: "نحن أمام عمل مدان بكل المقاييس لأنه غير مسؤول مضر بمصلحة تونس ضرره بالحظوظ الضعيفة لإخراج الاتحاد المغاربي من غرفة الإنعاش".كما توجه برسالة الى رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني الذي كان استنكر استقبال تونس رئيس البوليساريو، وقال: "ليست تونس من طعنت المغرب في الظهر وانما منقلب طعن من قبل تونس في ديمقراطيتها ودستورها ومؤسساتها وعلاقاتها مع ليبيا والدول الديمقراطية واوصلها الى حالة لا نتمناها لعدو فما بالك لشقيق. .."، على حد قوله.وكان رئيس الحكومة المغربي الاسبق سعد الدين العثماني قال ان تونس لم تعد صديقة كما كانت وطعنت المغرب في الظهر بسبب استقبال رئيسها قيس سعيد لزعيم البوليساريو ابراهيم غالي.وأضاف في تدوينة على الفايسبوك "من العار أن يطعنك الأخ في ظهرك، لكن مسيرة تثبيت الحق المغربي ماضية لا توقفها مثل هذه الأمور."