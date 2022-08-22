السفارة الأميركية في تونس: وفد من الكونغرس التقى الرئيس قيس سعيّد وممثلين عن منظمات من المجتمع المدني

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قدم إلى تونس يومي 21 و22 أوت وفد من الكونغرس الأمريكي يتكون من أعضاء مجلس الشيوخ Chris Coons (ديمقراطي من ولاية ديلاور)، وRob Portman (جمهوري من ولاية أوهايو)، وGary Peters (ديمقراطي من ولاية ميشيغن) ومن أعضاء مجلس النواب Dave Joyce (جمهوري من ولاية أوهايو)، وChrissy Houlahan (ديمقراطية من ولاية بنسيلفانيا)، وDavid Price (ديمقراطي من ولاية كارولينا الشمالية) والتقوا بالرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج كما التقوا بممثلين عن منظمات من المجتمع المدني التونسي.ووفق بلاغ لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس أعرب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب خلال اجتماعاتهم عن دعمهم القوي للديمقراطية في تونس ولتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية شفافة تتجاوب وحاجاته وتخضع للمساءلة وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتولي مستقبل البلاد الاقتصادي أولويتها.كما أعرب أعضاء الوفد عن انشغالهم بشأن مسار تونس الديمقراطي وحثوا على أن تسارع تونس إلى اعتماد قانون انتخابي بشكل تشاركي ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة.وشدد الوفد على أهمية قضاء مستقل ومجلس نيابي نشط فعال حتى يستعيد الشعب التونسي ثقته في النظام الديمقراطي. كما أشاد أعضاء الوفد بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني التونسي الناشط في بناء مستقبل سياسي يشمل الجميع.