الكاف: انخراط عدد من البلديات و مكونات المجتمع المدني و الخواص في فعاليات التظاهرة "Clean up month"

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على غرار باقي جهات الجمهورية، تشهد ولاية الكاف انخراط عدد من البلديات و مكونات المجتمع المدني و الخواص و الأفراد في فعاليات التظاهرة الوطنية لشهر النظافة "Clean up month" من خلال المشاركة في حملات جمع النفايات البلاستيكية و النفايات الخفيفة المتناثرة و كذلك عدد من الأنشطة الموازية.و في هذا الإطار، انتظمت يوم الأحد 21 أوت 2022 حملتي نظافة بكل من مدينتي "القلعة الخصبة" و "الجريصة" تحت إشراف وزيرة البيئة بحضور والي الكاف و عدد من الاطارات الجهوية و المحلية و ممثلي عدد من الجمعيات و المنظمات و المواطنين، حيث تم التأكيد بالخصوص على أهمية العمل التطوعي و الأنشطة التحسيسية و التوعوية لتحسين المؤشرات المتعلقة بمجالات النظافة و العناية بالبيئة عموما بالوسطين الحضري و الريفي بكافة أرجاء البلاد.كما مثّلت التظاهرة فرصة هامة الاطلاع عن كثب على عدد من الاشكاليات البيئية بجنوب الولاية و التي سبق و أن تمت إثارتها على المستويين الجهوي و المركزي من قبل مصالح "الممثلية الجهوية لوزارة البيئة بالكــاف" على غرار بعض جيوب التلوث الصناعي (التلوث الهوائي الناجم عن نشاط شركة إسمنت أم الاكليلCIOK و تأثيراته على المحيطين البشري و الفلاحي / تكدّس كميات هامة من بقايا الفسفاط بمدخل القلعة الخصبة) و تواتر حرائق الغابات و كذلك انعكاسات التغيرات المناخية و تنامي ظاهرة التصحر و النقص في المتنزهات و المناطق الخضراء عموما، إضافة إلى عدد من الإشكاليات المتعلقة بمجال التطهير لا سيما فيما يتعلق بضرورة ربط المسلخ البلدي بالحريصة بشبكة التطهير (بعد دراسة و تركيز محطة تصفية) و كذلك عدد المساكن المحاذية لوادي الرثم...و تجاوبا مع المشاغل المثارة، تم التأكيد على أنه سيتم عقد جلسات متابعة على المستوين المركزي (وزارة البيئة) و الجهوي (ولاية الكــاف) لإيجاد الحلول المناسبة.و موازاة مع تظاهرتي "القلعة الخصبة" و "الجريصة" و بتنسيق مشترك بين الممثلية الجهوية لوزارة البيئة بالكــاف و مصلحة النظافة ببلدية السرس و "جمعية سرس الخير البيئية و الاجتماعية" و "فرع الهلال الأحمر"، تم خلال نفس اليوم 21 أوت 2022، تم تنظيم حملة مشابهة بمدينة السرس.