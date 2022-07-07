نقل عبير موسي الى المستشفى بعد تعكر حالتها الصحية

تم نقل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الى المستشفى عبر سيارة اسعاف بعد تعكر حالتها الصحية أثناء مشاركتها في وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تخللها استعمال للغاز المسيل للدموع من اجل تفريق المحتجين.و تعكر الوضع الصحي ل عبير موسي بعد حالة من التدافع والتشابك بالأيدي بين أنصار الحزب الحر وقوات الأمن التي تمركزت في محيط مقر هيئة الانتخابات مع تركيز حواجز أمنية في الطريق الرئيسي لمنع مرور المحتجين الى المقر.