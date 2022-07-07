مشاركة متميزة لتونس في كأس العالم للكيوكيشنكاي كاراتي

بمشاركة اثنين وعشرين منتخبا تمكن المنتخب الوطني التونسي للكيوكوشنكاي كاراتي للشبان (14 و21 سنة) من الحصول على المرتبة الخامسة عالميا في كأس العالم لهذا الاختصاص، خلال البطولة التي دارت يوم الثلاثاء 05 جويلية 2022 بمدينة فارنا ببلغاريا.وفاز أبناء تونس بمجموع 12 ميدالية تفاصيلها ميدالية فضية و11 ميدالية برونزية، وتعدّ هذه النتيجة مشرفة في أكبر تظاهرة دولية في رياضة الكيوكوشنيكاي في انتظار المزيد من التألق والنجاح في قادم المنافسات التي تنتظر المنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات والتي تبقى أهمها البطولة العربية التي ستحتضنها لبنان في سبتمبر القادم وخاصة بطولة افريقيا للأمم التي ستستضيفها تونس ايام 7 و 8 أكتوبر 2022 بفضاء مسرح الجم الاثري.