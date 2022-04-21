أورنح تونس تطلق البرنامج التدريبي المعتمد والمجاني AWS re/Start لتعزيز القدرات المعرفية وتطوير المهارات في الحوسبة السحابية بالتعاون مع Amazon Web Services

بلاغ صحفي -

تعلن أورنج تونس بالتعاون مع Amazon Web Services (AWS) عن إطلاق المجموعة الأولى من برنامج AWS re / Start، البرنامج التدريبي المعتمد والمجاني لتعزيز القدرات المعرفية وتطوير المهارات في الحوسبة السحابية.ويمتدّ برنامج تطوير المهارات في الحوسبة السحابية 12 أسبوعا (3 أشهر) بنظام كامل الوقت حيث يهتمّ بتنمية المؤهلات والمهارات الأساسية في تقنية سحابة AWS بالإضافة إلى أن تطوير المهارات المهنية أصبحت اليوم ضرورية.ويهدف البرنامج التدريبي إلى مساعدة الشبّان خريجي الجامعات الباحثين عن شغل وخاصّة الفتيات الشابات عبر تطوير المهارات وتنمية القدرات والاستعداد بشكل جيّد لمتطلبات واحتياجات سوق الشغل في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتحديدا في الاختصاصات المتعلقة بالحوسبة السحابية في ظل الارتفاع المتزايد في الطلب من طرف الشركات.ومع إطلاق هذا التدريب المجاني والمعتمد والمعترف به دوليا، يؤكد مركز أورنج للتطوير الرقمي والإبتكار Orange Digital Center بدعم من شريكها الاستراتيجي GIZ، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي و Amazon Web Services، المنصة السحابية الأكثر اكتمالا واعتمادا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم التزاماتهم وتعهداتهم لدعم تشغيلية الشبّان وتسهيل ادماجهم في الحياة المهنية.في هذا الإطار كشفت الدراسات التي أجريت من طرف شركة 451 Research وLinkedIn مؤخرا أن الفجوة الحاصلة على مستوى المهارات في مجال الحوسبة السحابية تضاعفت تقريبا خلال السنوات الثلاث الماضية على المستوى العالمي، وتشير الأرقام أنّ 90٪ من المؤسسات تشهد نقصا حادّا في المهارات المكتسبة في هذا المجال وأنّ 80٪ من صنّاع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال يؤكدون أن فرق العمل تفتقر إلى المهارات السحابية المطلوبة.بالإضافة إلى ذلك تمّ تصنيف الحوسبة السحابية خلال السنوات الثلاث الماضية من بين المهارات التكنولوجية الأساسية المطلوبة والتي تحتاجها الشركات أكثر من غيرها.ومع ارتفاع معدلات بطالة الشبّان في تونس يمثّل اكتساب مؤهلات وقدرات في مجال الحوسبة السحابية فرصة حقيقية للتشغيل دون نسيان اليوم أن إتقان استخدام تكنولوجيات المعلومات والأدوات والوسائل الرقمية يعتبر أحد المهارات الأساسية على مستوى سوق الشغل الدولية.وفي مجال الصناعة السحابية يمكن لبرنامج AWS re / Start أن يساهم في تعزيز المهارات التقنية للشبّان في تونس بهدف تحسين تشغيليتهم وتيسير اندماجهم المهني.كما يقدّم برنامج AWS re / Start سلسلة من الدورات التدريبية والدروس والتمارين التطبيقية بما في ذلك برامج Linux و Python والشبكات وقواعد البيانات بالإضافة إلى خدمات AWS ودعم البنى التحتية، وعلى اثر إتمام البرنامج التدريبي الذي يمتدّ إلى 12 أسبوعا سيتمكن المشاركون من الاعداد الجيّد والحصول على الشهادة المعتمدة AWS Cloud Practitioner من خلال إجراء اختبار أولي يليه اختبار نهائي.بعد الحصول على شهادة التدريب المعتمدة، تلتزم كلّ من AWS re / Start وأورنج تونس بمرافقة ودعم المواهب الشابة خلال عملية البحث عن شغل من خلال تدريبهم وإعدادهم لإجراء مقابلات الانتداب وربط الصلة مع الشركات المعنية بالتشغيل والراغبة في التوظيف.وستكون الدورة التدربيبةAWS re/Start في الفترة الممتدة من 9 ماي إلى غاية 29 جويلية 2022 .