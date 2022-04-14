إصدار سلسلة من أربعة (04) طوابع بريدية تمّ تخصيصها للنباتات التالية: الزريقة والزعتر والبابونج والميرمية.


Publié le Jeudi 14 Avril 2022 - 14:48 قراءة: 0 د, 19 ث
      
في إطار مساهمته في التعريف بثراء وتنوع النباتات التي تزخر بها البلاد التونسية، يصدر البريد التونسي يوم 15 أفريل 2022 سلسلة من أربعة طوابع بريديّة تمّ تخصيصها للنباتات التالية: الزريقة والزعتر والبابونج والميرمية.

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تعرض هذه الطوابع البريدية والمنتوجات المتصلة بها للبيع ابتداء من يــوم الجمعة 15 أفريل 2022 بجميع مـــكاتب البــريد، كــمـا يــمكـن اقـتـنــاؤها عـــن بـعــد عــبر الأنتــرنــات مـــن خـــلال الـــنفــاذ إلـــــى مـــــوقـــع www.e-stamps.poste.tn.


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