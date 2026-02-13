وزير الصحّة يشارك في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي

شارك وزير الصحّة مصطفى الفرجاني في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي ضمن الحوار رفيع المستوى حول تمويل الصحة والسلامة الصحية المنعقد بـ أديس أبابا من 12 إلى 15 فيفري الحالي، بحضور وزراء الصحة وشركاء وممولين دوليين.ولبّى الوزير في الإطار ذاته دعوة المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) للمشاركة في اجتماع اليوم الخميس الذي شهد انعقاد اللجنة الإقليمية للقيادة بمشاركة الأقاليم الإفريقية، حيث تترأس تونس إقليم شمال إفريقيا.وأكد الفرجاني، حسب بلاغ لوزارة الصحة، التزام تونس بدعم الأمن الصحي الإفريقي وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية.واقترح خطوات عملية في هذا الصدد تتمثل في تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات والمساهمة في تقليص التبعية الخارجية، فضلا عن تطوير التعاون مع Africa CDC والوكالة الإفريقية للأدوية لتوحيد المعايير وضمان جودة الأدوية بالقارة، وتبادل الخبرات وتكوين الكفاءات لفائدة الدول الإفريقية بما يرسّخ “إفريقيا واحدة، صحة واحدة”.ودعا في هذا السياق إلى إيجاد آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، واقترح بعث ائتلاف تنسيقي بين الفاعلين الصحيين، مع إحداث لوحة قيادة للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ المقترحات في آجال واضحة.وأفاد البلاغ بأن هذه المشاركة تعكس مكانة تونس كشريك إفريقي فاعل، يشتغل على خدمة أقرب ودواء متوفر واستجابة أسرع لفائدة شعوب القارة.