Babnet   Latest update 09:53 Tunis

وزير الصحّة يشارك في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698ecf44b056e2.58050591_nipgjlqfmkohe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 08:39 قراءة: 0 د, 57 ث
      
شارك وزير الصحّة مصطفى الفرجاني في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي ضمن الحوار رفيع المستوى حول تمويل الصحة والسلامة الصحية المنعقد بـ أديس أبابا من 12 إلى 15 فيفري الحالي، بحضور وزراء الصحة وشركاء وممولين دوليين.

ولبّى الوزير في الإطار ذاته دعوة المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) للمشاركة في اجتماع اليوم الخميس الذي شهد انعقاد اللجنة الإقليمية للقيادة بمشاركة الأقاليم الإفريقية، حيث تترأس تونس إقليم شمال إفريقيا.


وأكد الفرجاني، حسب بلاغ لوزارة الصحة، التزام تونس بدعم الأمن الصحي الإفريقي وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية.


واقترح خطوات عملية في هذا الصدد تتمثل في تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات والمساهمة في تقليص التبعية الخارجية، فضلا عن تطوير التعاون مع Africa CDC والوكالة الإفريقية للأدوية لتوحيد المعايير وضمان جودة الأدوية بالقارة، وتبادل الخبرات وتكوين الكفاءات لفائدة الدول الإفريقية بما يرسّخ “إفريقيا واحدة، صحة واحدة”.

ودعا في هذا السياق إلى إيجاد آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، واقترح بعث ائتلاف تنسيقي بين الفاعلين الصحيين، مع إحداث لوحة قيادة للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ المقترحات في آجال واضحة.

وأفاد البلاغ بأن هذه المشاركة تعكس مكانة تونس كشريك إفريقي فاعل، يشتغل على خدمة أقرب ودواء متوفر واستجابة أسرع لفائدة شعوب القارة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323576

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 فيفري 2026 | 25 شعبان 1447
انتهاء لعزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
17:59
15:32
12:40
07:10
05:43
انتهاء لعزارة
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet21°
15° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
18°-11
13°-11
17°-11
17°-13
  • Avoirs en devises 25782,2
  • (11/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,38303 DT
  • (11/02)
  • 1 $ = 2,86604 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/02)     1322,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/02)   27394 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:53 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>