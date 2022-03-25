رفض مطلب الإفراج عن النائب علي الهرماسي ومعتمد فريانة السابق


Publié le Vendredi 25 Mars 2022 - 11:49قراءة: 0 د, 18 ث
      
رفضت دائرة الاتهام 32 المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس مطلب الإفراج عن النائب عن ولاية القصرين علي الهرماسي ومعتمد فريانة السابق وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.

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وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق الهرماسي ومعتمد فريانة سابقا، في اإطار التحقيقات المتعلقة بالاستيلاء على أراضي بفريانة وتغيير صبغتها دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.

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