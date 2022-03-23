الصغير الزكراوي: ما فعله الرئيس هو انحراف بالسلطة ... وبدأ في تنفيذ مشروعه الشخصي


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 13:19قراءة: 0 د, 42 ث
      
قدم أستاذ القانون الصغير الزكراوي قراءة في المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي..

...

وقال أن رئيس الدولة قيس سعيد بدأ في تنفيذ مشروعه الشخصي مشيرا الى أن الرئيس تجاوز فلسفة حالة الاستثناء واتجه نحو مشروعه الشخصي حسب تقديره.
وقال الزكراوي في تصريح لبرنامج ميدي شو على موزاييك إنه دافع بشراسة على مسار 25 جويلية لكنه اتخذ مسافة بعد ذلك....

..

وقال الصغير الزكراوي: ''دافعتُ بشراسة على مسار ولم أسع لأي منصب.. طالبنا الرئيس بأن يشرّك الناس.. لكن المراسيم الأخيرة وكأنها تتخدم في قبو مظلم.. المرسومان الأخيران هما بداية وضع اللبنات الأولى لمشروع الرئيس، وهو مشروع البناء القاعدي..''


وقال الصغير الزكراوي : قانونيا، ما فعله الرئيس قيس سعيد هو انحراف بالسلطة.. استخدام سلطات حالة الاستثناء في سبيل خدمة هدف غريب عن الهدف الذي من أجله وقع منح هذه السلطات للرئيس'


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Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 243279

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 23 Mars 2022 à 14h 57m |           
زكر يا زكراوي
فهو يقول ''دافعتُ بشراسة على مسار "
ولكنه لم يحصل على أي منصب.
فاصبح "قانونيا، ما فعله الرئيس قيس سعيد هو انحراف بالسلطة"

RESA67  (France)  |Mercredi 23 Mars 2022 à 14h 49m |           
Et alors?
Si c’est pour le bien du pays?



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