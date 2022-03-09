هذه التهم الموجه لنور شيبة بعد قرار التفقد القضائى


Publié le Mercredi 09 Mars 2022 - 10:52قراءة: 0 د, 24 ث
      
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية باريانة بعد قرار التفقد القضائى بفتح بحث تحقيقي ضد الفنان الشعبي نور شيبة وابن لاعب دولي سابق وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تهم تغير مواد إثبات مسلمة من أحد أعوان السلطة العمومية واحتباس تلك المواد...

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وكان مرتكب الفعلة هو المؤمن عن ذلك وتضليل السلطة المختصة في اكتشاف جرائم المخدرات واستغلال موظف عمومي بصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والتدليس ومسك واستعمال مدلس .....

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