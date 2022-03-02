حي هلال: محاصرة مجرم خطير محل 21 منشور تفتيش و5 بطاقات جلب قضائية


Publié le Mercredi 02 Mars 2022 - 12:28قراءة: 0 د, 19 ث
      
أوقف ليلة أمس أعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال عنصر إجرامي خطير محل 21 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل تورطه في قضايا محاولة قتل ،وسلب ،واعتداء بالعنف الشديد ،كما تبين أنه محل 5 بطاقات جلب قضائية في قضايا محاولة قتل وترويج المخدرات.

...

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 إذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في شأنه بإحالته على العدالة .

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