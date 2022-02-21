نجيب الشابي: قعدت مع الغنوشي موش مع شارون


Publié le Lundi 21 Février 2022 - 17:55 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قال رئيس الهيئة السياسية احمد نجيب الشابي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" اليوم الاثنين انه لا يخشى الجلوس مع حركة النهضة في مواجهة الرئيس قيس سعيد رغم كثير من الخلافات.

...

وأضاف نجيب الشابي " في النهاية جلست مع راشد الغنوشي رئيس حركة إسلامية معترف بها في تونس ولها أنصارها وليس مع شارون او الكيان الصهيوني".

وتابع نجيب الشابي " اعتقد ان مرحلة الإقصاء السياسي تمت تجاوزها والقضاء هو الفيصل في إدانة النهضة وليس الراي العام او الرئيس قيس سعيد".
..

وانتقد نجيب الشابي ظهور زوجة الرئيس قيس سعيد بحقيبة باهظة الثمن في ظل الازمة المالية الخانقة.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241468



  2.03% (209066 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الاثنين 21 فيفري 2022 | 20 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:08 15:39 12:40 07:01 05:34
Babnet
15°
 Babnet17° Babnet % 58 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1016°-1118°-1017°-818°-8
  • Avoirs en devises
    23409,8

  • (18 fev)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,27550 DT        1$ =2,88261 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 fev)   618,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   