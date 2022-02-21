نجيب الشابي: قعدت مع الغنوشي موش مع شارون

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قال رئيس الهيئة السياسية احمد نجيب الشابي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" اليوم الاثنين انه لا يخشى الجلوس مع حركة النهضة في مواجهة الرئيس قيس سعيد رغم كثير من الخلافات.وأضاف نجيب الشابي " في النهاية جلست مع راشد الغنوشي رئيس حركة إسلامية معترف بها في تونس ولها أنصارها وليس مع شارون او الكيان الصهيوني".وتابع نجيب الشابي " اعتقد ان مرحلة الإقصاء السياسي تمت تجاوزها والقضاء هو الفيصل في إدانة النهضة وليس الراي العام او الرئيس قيس سعيد".وانتقد نجيب الشابي ظهور زوجة الرئيس قيس سعيد بحقيبة باهظة الثمن في ظل الازمة المالية الخانقة.