رؤساء بعثات مجموعة الدول السبع بتونس يدعون لتحديد سقف زمني لعودة المؤسسات الديمقراطية

أعرب رؤساء بعثات سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس عن دعمهم الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة والديمقراطية والشفافة.وجدد رؤساء البعثات، في بلاغ نشرته اليوم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، التأكيد على أهمية الإستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات الشعب التونسي.كما أكدوا وقوفهم على أهبة الاستعداد لتشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس بما في ذلك تلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً وإرساء أسس النمو المستدام والعادل.وأضاف البلاغ "بينما تتخذ تونس قراراتها السيادية بشأن الإصلاحات الإقتصادية والدستورية والانتخابية، فإننا نجدد التنويه بأهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام".وشدد البلاغ على أن هذا المسار سيساعد على ضمان دعم واسع النطاق ودائم لتقدم تونس في المستقبل، مؤكدا استعداد هذه الدول لدعم تونس وشعبها في التصدي للتحديات المقبلة.