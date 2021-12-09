بينهم العريض والهاروني: إصابة 12 شخصا في حريق مقر حركة النهضة

Publié le Jeudi 09 Decembre 2021 - 15:07 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس، منير الريابي في تصريح هاتفي لاذاعة جوهرة اف أم، اليوم الخميس، أن الحريق الذي اندلع في مقر حركة النهضة بمونبليزير، تسبب في إصابة 12 شخصاً.

ومن بين المصابين في الحريق القياديان علي العريض الذي تعرض لكسور على مستوى الساقين، وعبد الكريم الهاروني الذي أصيب بحروق.
كما أسفر الحريق عن خسائر مادية في مقر الحركة.

وأكد نور الدين البحيري في تصريح للجوهرة اف أم، أن الحريق اندلع في قاعة الاستقبال بالطابق الأرضي بمقر حركة النهضة، مضيفا لأنه لم تتضح على الفور أسباب اندلاعه.





نور الدين البحيري: أسباب الحريق مازلت مجهولة'

وأكد القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري، أن الموجودين بالمقر المركزي في مونبليزير تفاجؤوا باندلاع حريق بقاعة الاستقبال ، وقد تدخلت الحماية المدنية لإطفاء النيران.

وبين البحيري في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أن سبب الحريق لا يزال مجهولا وأنهم في انتظار إتمام الإجراءات.

وقال البحيري إن الحالة الصحية لكل الموجودين في المقر بخير مبدئيا.

وبخصوص نقل عدد من قيادي الحركة للمصحة على غرار علي العريض وعبد الكريم الهاروني، قال إنهم في انتظار النتائج.





Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 237618

Abid_Tounsi  (United States)  |Jeudi 09 Decembre 2021 à 16h 17m |           
لا فائدة في التسرع لتوجيه التهم...

نسأل الله السلامة للجميع

Omda1462  (Tunisia)  |Jeudi 09 Decembre 2021 à 16h 00m |           
هل هي ضربة البداية لحرب اهلية بتونس ؟

Amor2  (Switzerland)  |Jeudi 09 Decembre 2021 à 15h 40m |           
إنها بداية التطهير الذي يطالب به دعاة الإنقلاب.....!!! إنشاء العاقبة تكون خير...

Amir1  (Tunisia)  |Jeudi 09 Decembre 2021 à 15h 13m |           
انشالله باللطف



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