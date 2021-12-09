بينهم العريض والهاروني: إصابة 12 شخصا في حريق مقر حركة النهضة



نور الدين البحيري: أسباب الحريق مازلت مجهولة'

أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس، منير الريابي في تصريح هاتفي لاذاعة جوهرة اف أم، اليوم الخميس، أن الحريق الذي اندلع في مقر حركة النهضة بمونبليزير، تسبب في إصابة 12 شخصاً.ومن بين المصابين في الحريق القياديان علي العريض الذي تعرض لكسور على مستوى الساقين، وعبد الكريم الهاروني الذي أصيب بحروق.كما أسفر الحريق عن خسائر مادية في مقر الحركة.وأكد نور الدين البحيري في تصريح للجوهرة اف أم، أن الحريق اندلع في قاعة الاستقبال بالطابق الأرضي بمقر حركة النهضة، مضيفا لأنه لم تتضح على الفور أسباب اندلاعه.وأكد القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري، أن الموجودين بالمقر المركزي في مونبليزير تفاجؤوا باندلاع حريق بقاعة الاستقبال ، وقد تدخلت الحماية المدنية لإطفاء النيران.وبين البحيري في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أن سبب الحريق لا يزال مجهولا وأنهم في انتظار إتمام الإجراءات.وقال البحيري إن الحالة الصحية لكل الموجودين في المقر بخير مبدئيا.وبخصوص نقل عدد من قيادي الحركة للمصحة على غرار علي العريض وعبد الكريم الهاروني، قال إنهم في انتظار النتائج.