بعد تبادل الشتائم بين أعضاء مجلس النواب الامريكي، الاعلامي محمد كريشان يدعو جو بايدن الي تفعيل الفصل 80 لمجابهة الخطر الجاثم ‎‎

جدد الاعلامي بقناة الجزيرة محمد كريشان انتقاده للاجراءات المعلنة من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد وعلى رأسها تعليق عمل البرلمان واعتباره خطرا جاثما.وفي هذا السياق نشر كريشان تدوينة تفاعلا مع ما شهده البرلمان الامريكي خلال بداية الاسبوع الجاري من تبادل للشتائم بين عدد من النائبات.وعلق في اشارة للوضع في تونس قائلا " بعد الشتائم المتبادلة بين عـــــضوات في الكونغرس الأمريكي ومحاولات ترذيل العمل النيابي، أطـــــالب الرئيس جو بايدن بتفــــــعيل الفـــــصل 80 من الدستــــــور لمجـــــابهة هذا "الخـــطر الداهم"!!".وكانت واشنطن استيقظت صباح الثلاثاء على شتائم متبادلة بين عضوات الكونغرس بسبب تعليقات عنصرية اطلقتها النائبة لورين بويبرت ضد البرلمانية التقدمية المسلمة إلهان عمر.