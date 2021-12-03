هشام العجبوني: هنيئا لنا..تغيير عيد الثورة من 14 جانفي الي 17 ديسمبر سيخلق 4 نقاط نمو ويوفر موارد للميزانية ويخفّض من البطالة

انتقد الجمعة 3 ديسمبر، القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تغيير عيد الثورة من 14 جانفي الي 17 ديسمبر.ووصفه متهكما بالانجاز العظيم وقال ساخرا "تغيير عيد الثورة من 14 جانفي إلى 17 ديسمبر سيخلق 4 نقاط نمو، و سيحدّ من عجز الميزانيّة و سيحسّن من الترقيم السيادي لتونس و سيوفّر موارد لتعبئة ميزانية الدولة و سيخفّض من نسبة البطالة و سيرفع من المقدرة الشرائية للتونسيين...هنيئا لنا".وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد،أعلن لدى إشرافه يوم أمس الخميس بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، عن إدراج نقطة إضافية في جدول أعمال المجلس تتعلّق بمشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة، بدلا عن يوم 14 جانفي.