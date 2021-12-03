عصام الشابي: من لم يشارك في الثورة يريد اليوم إعادة كتابتها

" مثل يوم 17 ديسمبر تاريخ إندلاع شرارة ثورة الحرية و الكرامة بعد تراكمات نضالية إمتدت على عقود من الزمن ،فيما مثل تاريخ 14 جانفي إنتصارا لإرادة التونسيين و فتح صفحة جديدة في تاريخ تونس.

من لم يشارك في فعاليات الثورة ،يريد اليوم أعادة كتابة تاريخها و مزيد تقسيم التونسيين في الوقت الذي هم في أمس الحاجة إلى توحيد جهودهم لتجاوز أزمة طالت أكثر من اللزوم."

انتقد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي قرار الرئيس قيس سعيد تغيير عيد الثورة من 14 جانفي الى 17 ديسمبر.وقال عصام الشابي في تلميح للرئيس " من لم يشارك في الثورة يريد اليوم اعادة كتابتها وتقسيم التونسيين".وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد،أعلن لدى إشرافه يوم أمس الخميس بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، عن إدراج نقطة إضافية في جدول أعمال المجلس تتعلّق بمشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة، بدلا عن يوم 14 جانفي.